كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وردع السلوكيات المرورية غير المنضبطة، وذلك على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملات من ضبط 100608 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: (السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص 1890 سائق مركبة على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 89 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، واتُخذت حيالهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار تكثيف الإجراءات بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، أسفرت الحملات عن ضبط 927 مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب بصورة غير قانونية، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة)، بالإضافة إلى فحص 138 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، وتم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها على مدار الساعة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت مخالفته للقانون.