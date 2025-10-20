اشترى فيلات وسيارات.. القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون في الشركات

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال قُدرت بنحو 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار مواصلة الجهود لملاحقة الجرائم الاقتصادية ومصادرة العوائد غير القانونية.

وأكدت الداخلية أن المتهم حاول إضفاء صفة الشرعية على الأموال الناتجة عن نشاطه المخالف للقانون، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات فاخرة، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد الأنشطة غير المشروعة، وتتبع الثروات المتحصلة منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأصول والأموال محل الواقعة.

