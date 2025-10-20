إعلان

اشترى فيلات وسيارات.. القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون في الشركات

كتب : علاء عمران

11:33 ص 20/10/2025

غسل أموال- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية ضبط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال قُدرت بنحو 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار مواصلة الجهود لملاحقة الجرائم الاقتصادية ومصادرة العوائد غير القانونية.

وأكدت الداخلية أن المتهم حاول إضفاء صفة الشرعية على الأموال الناتجة عن نشاطه المخالف للقانون، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات فاخرة، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد الأنشطة غير المشروعة، وتتبع الثروات المتحصلة منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأصول والأموال محل الواقعة.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية غسل أموال النقد الأجنبي السوق المصرفي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عطل يضرب سناب شات ومواقع كبرى بسبب خلل في خدمات أمازون
سعر الذهب في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات اليوم
تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل