ضبط عصابات العملة.. 21 مليون جنيه في قبضة الداخلية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في إطار الجهود الرامية لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير الشرعية التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية.

وخلال حملات استمرت على مدار 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت 21 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.