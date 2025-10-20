"اتجوز عليا وعايزني أعيش خدامة".. سيدة تصرخ للقاضي: خلصوني من جوزي

أقامت "سيدة. م" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حملت رقم 3310 لسنة 2024، ضد زوجها "طارق. ع" بعد زواج استمر 15 عامًا، مبررة طلبها بقولها: "راح اتجوز ونسي بيته وعياله، وبيقول لولاده تعالوا عيشوا معايا ومش هطلق أمكم، كفاية العيشة دي وأنا مش بحبها".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من زوجها عن حب، ووقفت إلى جواره في جميع الأزمات، وتحملت مسؤولية تربية الأبناء وإدارة المنزل، مضيفة: "ساعدته ماديًا ومعنويًا، ومكنتش أتوقع إنه يوم يخون العشرة وينسى أولاده".

وأضافت الزوجة أن زوجها بدأ يتغير منذ عام، وأصبحت تصرفاته مريبة، حتى اكتشفت زواجه من أخرى أصغر منه سنًا، وإنفاقه عليها، وتركه للمنزل وأبنائه، مؤكدة: "لما واجهته قالي: أنا مش طايق العيشة معاكي ومش هطلقك، وخليكي على ذمتي طول العمر".

وتابعت المدعية: "الصدمة الأكبر إنه بيكلم أولاده ويطلب منهم يعيشوا معاه هو ومراته الجديدة، وكأننا مش موجودين، وأولادي رفضوا، خصوصًا الكبير اللي قاله: جرحت أمنا ومش هسامحك".

وأكدت الزوجة أنها حاولت الحفاظ على الأسرة من أجل الأبناء، لكن الزوج تمسك بموقفه ورفض تطليقها، وهو ما دفعها لرفع دعوى خلع، قائلة: "أنا عايشة بالاسم فقط، بدون احترام ولا رحمة، وكرامتي فوق كل شيء".

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع، مؤكدة أنها لا ترغب سوى في حياة مستقرة لأبنائها بعيدًا عن الإهانة، قائلة: "صبرت 15 سنة، لكن مفيش صبر بعد الخيانة، واللي نسي بيته وعياله عمره ما هيعرف يرجع لهم".

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُصدر الحكم فيها حتى الآن.

