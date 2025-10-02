دهس سائق نقل ذكي.. الجنايات تؤيد سجن "سائق العجوزة" 5 سنوات

رفضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، استئناف سائق "أتوبيس" شكلا، في الموضوع بتأييد حكم أول درجة بسجن السائق 5 سنوات في واقعة اتهامه بقتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، دهسًا على الطريق العام بنطاق حي العجوزة بمحافظة الجيزة. وفق ما أكده على سامي دفاع المتهم.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، سائق "أتوبيس"، في يونيو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في واقعة اتهامه بقتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، دهسًا على الطريق العام بنطاق حي العجوزة بمحافظة الجيزة.

كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهم "م. ا. ح" في القضية رقم 18174 لسنة 2024 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 6458 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، تهمة قتل المجني عليه "ح. إ. ح" ـ سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي ـ عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد.

وأوضحت النيابة في التحقيقات أن المتهم، أثناء قيادته الأتوبيس، اصطدم بسيارة المجني عليه، ما أدى إلى إتلافها، فذهب الأخير لمعاتبته والمطالبة بإصلاح الضرر. إلا أن المتهم لم يستجب، فتشبث المجني عليه بباب الأتوبيس الأمامي في محاولة لمنعه من المغادرة، فقام المتهم بصدمه ودفعه أسفل الإطارات، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذ بالفرار.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنها جاءت إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه، عقب اصطدامه بسيارته ومغادرته موقع الحادث، ما دفع الأخير للتشبث بالأتوبيس.

وكشف تقرير الفحص الفني لتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، عن صحة الواقعة، حيث أظهر الفيديو تشبث المجني عليه بباب الأتوبيس، وسقوطه أسفل الإطارات الأمامية خلال محاولة المتهم التحرك بالسيارة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه "ح. إ." كانت حيوية وحديثة، وذات طبيعة رضية احتكاكية، ناتجة عن مصادمة بأجسام خشنة، وأن الوفاة نتجت عن تلك الإصابات ومضاعفاتها.