خلافات جيرة تشعل خناقة بين جيران "فارسكور" والأمن يتدخل

كتب : رمضان يونس

09:23 م 02/10/2025

المتهمين

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة ووقوع مصابين في دمياط.

تلقي قسم شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط، في 2 أكتوبر الجاري، بلاغًا من بحدوث مشاجرة بين طرف أول "شخصان "مصابان بجروح قطعية"، وطرف ثان "عامل وشقيقه"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثان إصابتهما.

قوات الأمن تمكنت من ضبط مرتكبا الواقعة في حينه، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في واقعة التعدي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خناقة جيران فراسكو دمياط مشاجرة جروح قطعية قسم شرطة فارسكور الداخلية

