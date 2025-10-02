مزاح ينتهي بخناقة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو "طلاب بلقاس"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

تلقي قسم شرطة بلقاس بالدقهلية، في 30 سبتمبر الماضي، بلاغًا من عامل ونجله "طالب المعتدى عليه بمقطع الفيديو"، بتضررهما من طالب مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب المزاح.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو في حقه، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.