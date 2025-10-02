كشف المجني عليه في واقعة اتهام 7 أشخاص "سيدتين و5 رجال"، باستغلاله وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، والتعدي عليه وإجباره على الخضوع لعملية جراحية "نقل كلية"، عن التفاصيل الكاملة للواقعة.

وفي وقت سابق، حرر "م. س" محضرًا حمل برقم 7592 لسنة 2024 جنح البدرشين، يتهم فيه 7 أشخاص (سيدتين و5 رجال)، باستغلاله جهله وإكراهه على توقيع (سندات ) إيصالات أمانة على بياض، والتعدي عليه، وإجباره على الخضوع لعملية جراحية "نقل كليه".

وأمام جهات التحقيق قال المجني عليه إن الواقعة بدأت حينما حضرت من محافظة أسيوط إلى القاهرة للبحث عن عمل، ولعدم وجود محل إقامة لي في القاهرة توجهت إلى مسجد السيدة زينب ثم فوجئت بالمشكو في حقه الأول يجلس بجانبي ويسألني عن أحوالي وعندما أبلغته بظروفي وبحثي عن عمل عـرض علي الذهاب معد لتوفير فرصة عمل لي وبالفعل ذهبت معه في سيارته وتوجه الى منطقة الناصرية بالسيدة زينب.

أضاف: بعدها أجلسني في شقة بالدور الأرضي بالقرب مـن مطعـم شهير بالسيدة زينب، واستمر وجودي بتلك الشقة لمدة أسبوعين وكان يقوم بإعطائي مصاريف يومية وكل يوم يقوم بإحضار أشخاص آخرين في مثل ظروفي، ثم أخبرني بعدها أن الشركة التي سوف ألتحق بها تحتاج مني أن أقوم بإجراء تحاليل طبية كشرط للالتحاق بها.

بالفعل توجهت معه لعمل تلك التحاليل وبعد ذلك أخبرني أن هناك ظروف حدثت في الشركة عطلت الالتحاق بالعمل فيها ثم قام بالعرض علي أن أقوم بعمل إنساني من شأنه أن يغير حياتي إلى الأفضل وسوف أتحصل منه على مكافأة مالية ولما سألته على التفاصيل أبلغنـي أن هنـاك شخص مريض بالفشل الكلوي ويحتاج إلى نقل كلية.

تابع: وعرض علي أن أقوم بمساعدة هــذا الشخص ونقل كلية مني له وقد ألح علي كثيرًا وأبلغني أنه لن يحدث لي أي أضرار صحية ولا قانونية ونظرًا لعدم معرفتي بالقراءة والكتابة ولظروفي الصعبة قبلت ذلك، وبالفعل توجهـت وتقابلت مع طبيب التخدير وذهبت معه إلى مستشفى بحى الدراسة، وبدأ التجهيزات لإجراء العملية وقبل بداية العملية بساعة تم إبلاغي بأن سيدة سوف تأتي لزيارتي للاطمئنان علي، وبعد ذلك حضرت المشكو في حقهـا ومعها مأكولات وكانت تأتي إلينا في شقة الناصرية أكثر من مرة بصحبة المشكو في حقه الأول.

واصل: بعد حضور السيدة إلينا قالت "متخافش احنا مش هنــسيبك وهنأمنلك حياتك وهنجبلك عربية تشتغل بها وشقة تعيش فيها" ثم دخلت إلى غرفة العمليات وتمت العملية من الساعة التاسعة مساء حتى اليوم الثاني الساعة الثانية عشر ظهرًا وبعد انتهـاء العملية حضر المشكو في حقه الأول والثالثة والسادس، وأبلغوني أنهم لن يتركوني وسوف يتم تسليمي مبلغ متفق عليه بعد خروجي من المستشفى، وقد استمر وجودي في المستشفى للعلاج مدة 6 أيام بعدها تم إبلاغي من إدارة المستشفى بالخروج ولم أجد أحد منهم معي فتوجهت إلى منزل ابن خالتي بصفط اللبن بالجيزة لاستكمال علاجي، وبعد تمام العلاج توجهت إلى المستشفى بصحبة ابن خالتي لمعرفة ما الذي تم معي وطلب نسخة من الأوراق قتم إبلاغي بضرورة وجود إذن نيابة لذلك وقامت المستشفى بطلب الشرطة لنا.

بالفعل حضرت الشرطة وتوجهت معهم الى قسم شرطة الجمالية وتم تحرير محضر ضد كل المشكو في حقهم وتــم عرضي على النيابة وعندما سألني وكيل النيابة أبلغته بما تم معـي فأخبرني أني قمت بالتوقيع على أوراق تفيد الموافقة على ذلك رغم عدم ذهابي إلى أي جهة مختصة أو سؤالي من قبل أي لجنة وأبلغني بالانصراف وإلا سوف يحرر ضدي بلاغ كاذب وإزعاج للسلطات، وبعد ذلك عدت إلى أسيوط لاستكمال علاجي وأخبرت أسرتي بما حدث معي وفي أثنـــاء وجودي بأسيوط استمر بحثي عن المشكو في حقه الأول والحصول على أي معلومات تفيدني في الوصول إليه حتى تمكنت من الوصول اليه عن طريق موقع فيسبوك وتواصلت معه عن طريق المراسلة باستخدام حساب بغير اسمي وأبلغته أني أريد العمل معه في شركته ومعى مجموعة من الشباب فطلب منى الحضور إلى الجيزة لمقابلتي.

وقال المجني عليه: بالفعل ذهبت إليــه وتقابلنــا وعندما شاهدني عرفني وأخذني إلى استراحته الخاصة به وتحدث معي أنه مثلي للنصب من المشكو في حقها الثانية والثالثة وطلب مني البقاء معه حتى يتواصل معهم وقام بتوقيعي على 50 إيصال أمانة على بياض، حتى لا أتواصل مع أحد بعد معرفتي بمكانه، ثم قام باحتجازي داخل الاستراحة لمدة وأقنعني بالعمل معه لحين إحضار مستحقاتي.

ونظرًا لخوفي من إحــداث أي أضرار بي منهم استجبت لهم وشاهدت حالات أخرى مثل الحالات التي شاهدتها في شـــقة الناصرية وطلب مني المشاركة معه في إحضار حالات مشابهة من المحافظات أو المساجد مقابل حصولي على نسبة إلا أنني لم أشارك في ذلك، وعندما رفضت بأكثر مـن حجة المشاركة في هذا الموضوع حاول إشراكي معه في تجارة العملات المزورة وتوصيلها إلى أشخاص في الفنادق متل المشكو في حقه السابع، وعندما رفضت قاموا بالتعدي علي بالضرب وطردوني بعد أن قاموا بتهديدي لذا قمت بتقديم البلاغات ضدهم ومعي تسجيلات صوتية بالتهديدات من أرقام المتهمين، كما توجهت إلى النيابـة العامة لتحرير محضر ضد المتهمين.

من جانبها قررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، مساء الأربعاء، حجز مواطن يدعى "م. س"، و4 آخرين لصباح الخميس لحين ورود تحريات المباحث، بشأن بلاغًا حمل برقم 7592 لسنة 2024 جنح البدرشين، قدمه الأول أفاد أن الآخرين أجبروه على إجراء عملية جراحية "نقل كليته" في إحدى المستشفيات بالجيزة.

وشهدت جلسة التحقيقات التي استمرت قرابة 8 ساعات متواصلة مفاجأة غير متوقعة، بعدما بادل المتهمون الشاب المُبلِّغ بالاتهامات، مؤكدين أنه يسعى للتشهير بهم ونشر أخبار كاذبة "بهدف التريند"، وهو ما دفع النيابة لحجزه أيضًا على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن ما نُسب إليه.

فيما أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم جملة وتفصيلًا، مؤكدين عدم ضلوعهم في أي نشاط يتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية.

