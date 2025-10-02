وزارة الداخلية تحرر 112 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في تحرير 133 مخالفة خلال 24 ساعة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك ضمن جهود تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

