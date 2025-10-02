إعلان

وزارة الداخلية تحرر 112 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق

كتب : علاء عمران

12:06 م 02/10/2025

غلق المحال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في تحرير 133 مخالفة خلال 24 ساعة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك ضمن جهود تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

اقرأ أيضًا

"نقلوا كليته بدون رضاه".. قرارات عاجلة من النيابة بشأن متهمين بتجارة الأعضاء البشرية

فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

"سمحت له المبيت رأفة بحاله".. ماذا قال المتهم بقتل "مشرد" تهجم على شقيقته بالجيزة؟

وزارة العدل: تصريحات الوزير بشان بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها

"مفيهاش حته سليمة ودفنتها تحت السرير".. كيف تخلص "قعيد" من زوجته بالأميرية؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق المحال وزارة الداخلية حملات تفتيشية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع