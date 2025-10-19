تفاصيل القبض على البلوجر كروان مشاكل في واقعة الفيديوهات الخادشة

كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على البلوجر المعروف بـ"كروان مشاكل" على خلفية اتهامه في قضايا نشر أخبار كاذبة، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل نظر استئناف التيك توكر المعروف بـ"كروان مشاكل" على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد"، وبث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 22 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

وقضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق بحبس المتهم سنتين، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بعد إدانته بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ونشر محتوى يخدش الحياء العام عبر منصات التواصل.

اقرأ أيضًا:

ناجية من الذبح.. حكاية امرأة واجهت الجحيم باسم الحب

صرخة من الدور الـ11.. نهاية مأساوية لطفلة سودانية في الهرم