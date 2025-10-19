إعلان

استجابة إنسانية.. الداخلية تنهي إجراءات المرضى وكبار السن دون انتظار

كتب : علاء عمران

12:30 م 19/10/2025

الداخلية تنهي إجراءات المرضى وكبار السن دون انتظار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ سياستها الهادفة إلى دعم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة والحالات المرضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية كثّفت جهودها على مستوى جميع فروعها بالمحافظات، لرصد الحالات الإنسانية بين المترددين، وتقديم الدعم اللازم لهم وإنهاء الإجراءات دون الحاجة للانتظار، بما يعكس احترام الوزارة لكرامة المواطن ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد البيان أن أقسام الإدارة استقبلت عدداً من كبار السن والمرضى، وتم إنهاء معاملاتهم في سهولة تامة، مع توفير مقاعد متحركة ومنافذ خدمة مخصصة لهذه الفئات.

وشددت الداخلية على استمرار تطوير المنظومة الخدمية بمختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات سريعة وعصرية تواكب رؤية الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية كبار السن ذوي الإعاقة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين