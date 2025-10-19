استجابة إنسانية.. الداخلية تنهي إجراءات المرضى وكبار السن دون انتظار

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ سياستها الهادفة إلى دعم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة والحالات المرضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية كثّفت جهودها على مستوى جميع فروعها بالمحافظات، لرصد الحالات الإنسانية بين المترددين، وتقديم الدعم اللازم لهم وإنهاء الإجراءات دون الحاجة للانتظار، بما يعكس احترام الوزارة لكرامة المواطن ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد البيان أن أقسام الإدارة استقبلت عدداً من كبار السن والمرضى، وتم إنهاء معاملاتهم في سهولة تامة، مع توفير مقاعد متحركة ومنافذ خدمة مخصصة لهذه الفئات.

وشددت الداخلية على استمرار تطوير المنظومة الخدمية بمختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات سريعة وعصرية تواكب رؤية الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.

