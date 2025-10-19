عصابة آثار وهمية تخدع الضحايا بذهب وتماثيل مقلدة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين راغبي اقتناء القطع الأثرية، والاستيلاء على أموالهم بزعم امتلاكهم آثارًا نادرة للبيع.

البداية كانت بتلقي معلومات تفيد قيام مجموعة من الأشخاص بترويج مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر تماثيل وقطع أثرية "مقلدة"، مع إيهام الضحايا بأنها أصلية وتُعرض للبيع بمبالغ مالية ضخمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط عناصر التشكيل وعددهم 7 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على: تمثال أثري "مقلد"، وفرد خرطوش، وسلاحين أبيض، و8 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بحيازة آثار أصلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

