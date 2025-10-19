مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتين بالنزهة

كتب- علاء عمران:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق بمنطقة النزهة، ما تسبب في كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوقوع الحادث، ورجال المرور إلى مكان الواقعة، مع الدفع بالأوناش لرفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وبالفحص تبين وقوع الحادث وأسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وتم رفع آثار الحادث بواسطة رجال المرور، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند