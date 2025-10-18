النيابة تُصرّح بدفن جثة عامل سقط من ارتفاع داخل مصنع بـ6 أكتوبر

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع عامل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، إثر سقوطه من علو أثناء العمل.

وتبين من التحريات الأولية أن العامل سقط من مكان مرتفع داخل المصنع، مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وانتدبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، وصرحت بدفنه عقب ورود التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء مسؤولي المصنع لسماع أقوالهم بشأن ظروف وقوع الحادث.