كتب- أحمد أبو النجا:

تنتهي اليوم السبت المهلة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنتها رسميًا يوم الخميس الماضي، وشملت أسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن الجدول الزمني المقرر للعملية الانتخابية، حيث فُتح باب الطعون فور إعلان الكشوف، لإتاحة الفرصة أمام المرشحين وأصحاب الشأن لتقديم اعتراضاتهم على الأسماء الواردة سواء بنظام الفردي أو القوائم الحزبية، لأسباب قانونية تتعلق بتوافر شروط الترشح، أو لأسباب موضوعية تتعلق بصحة البيانات والمستندات المقدمة.

وتستعد محاكم القضاء الإداري في مختلف المحافظات للنظر في الطعون المقدمة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014. وتختص كل محكمة بالفصل في الطعون بدائرتها وإصدار الأحكام النهائية، على أن تُرسل النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر الجاري، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية، التي تستمر حتى موعد الصمت الانتخابي وفق الجدول الزمني المعتمد لكل مرحلة من مراحل الاقتراع.