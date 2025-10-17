كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد بائعي الخضراوات بسوق العياط بالجيزة، تعرضه وشقيقه لبلطجة من أحد الأشخاص، وقيام الأخير بإطلاق أعيرة نارية على مسكنهما، مدعيًا تواطؤ بعض العاملين بمركز الشرطة مع المشكو في حقهم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن حقيقة الواقعة تعود إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 30 أغسطس الماضي، بنشوب مشاجرة داخل السوق بين طرفين، الطرف الأول البائع الظاهر في الفيديو وشقيقه وزوجته، والطرف الثاني بائعتان متجولتان وخفير خصوصي بالسوق، جميعهم مقيمون بدائرة مركز العياط، بسبب خلاف على أولوية البيع والافتراش بالسوق.

وأضاف البيان أن الطرفين تبادلوا الاعتداء بالضرب مما أسفر عن إصابات متبادلة، دون استخدام أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة، وتم ضبطهم في حينه، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبمواجهة الشخص الذي ظهر في الفيديو، تبين أنه له معلومات جنائية، وأقرّ بأنه هو من قام بتصوير المقطع ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للضغط على الأجهزة الأمنية لإجبار الطرف الآخر على التنازل عن القضية، تزامنًا مع اقتراب جلسة المحاكمة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بتهمة نشر ادعاءات كاذبة، ومحاولة تضليل الرأي العام.