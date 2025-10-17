في جمع بهيج لم يقتصر على "ولاد الحته" والأحباب؛ احتفل"عبدالرحمن مختار" بعقيقة مولودته الأولى "جنة"، فرحة ابن الثلاث عقود إلا عامين لم تدم إلا ساعات مع أسرته بقدوم أول الصبايا، لكنه لم يعلم أن بإنتظاره واقع مأساوي سيكون أكثر حدة.

مطلع سبتمبر 2024، وبعد زيجه دامت نحو 5 أعوام رُزق "عبده الصعيدي" الابن الوحيد لوالديه من الأولاد، بمولودته الأولى "جنة"، وزع مالك مكتب ملابس بوسط البلد كروت دعاية على أصحابه والأقارب والجيران :"دي أول فرحتنا وقال عايز أفرح ببنتي"، لم يرغب حينها الأب في الاحتفال بعقيقة ابنته أمام المنزل "كان بيقول الدنيا ضيقة هنا قدام البيت"، لذا قرر حجز خيمة "كادوما" في الوراق لاستقبال ضيوفه :" كان عايز يفرح مع صحابه والناس في قاعة" تحكي "رنا" زوجة "عبد الرحمن" :"قبلها بيوم ودعنا واحد واحد في البيت وإحنا مش عارفين".

بدأ "عبده" في تجهيز العقيقة، بعد أن ودع زوجته وابنته "جنه"، ومع مغيب الشمس من اليوم ذاته انتظر معازيمه داخل القاعة، 9 ساعات ظل الأب يرقص فرحًا وابتهاجًا مع رفاقه بمحبوبته "جنة"، وكأنه في ليلة عرسه، لكن لم يعلم أنه لقاء الأحبة الأخير :" كان فرحان بابنته بعد 5 سنين جواز .. الناس كلها كانت بتحبه وإحنا مش مصدقين اللي حصل".

رقصة الوداع

ما إن كسر الليل ظلامه، انتهت مراسم العقيقة، معها عادت الأسرة والمولوده والمعازيم، إلى منزل العائلة في بولاق الدكرور، لكن "عبده" ونجل ابن عمه "أحمد" ظلا سويا "قعد عشان يلموا الليلة"، حتى قبل مطلع الفجر "دفعوا فلوس القاعة وخلاص هيروحوا"، حينها كان أحد الأشخاص يراقب "عبده" وهو يرتب نُقطة "جنة" التى جمعها من المعازيم: "كان بيشوف الفلوس اللي لمها اخويا نقطة بنته .. هو بيحولها كاش".

قصد "أبو جنة" وابن عمه طريق العودة "دائري المريوطية حيث مسكن "عبده" في نزلة كعابيش، بينما في طريقهما أعلى نزلة "كعابيش ـ فيصل" تفاجأ بدراجتي ناريتين تقطع طريقهما حاول "عبده" الإفلات لكن 7 أشخاص مسلحون لاحقوا :"كان معاهم سنج ومطاوي وفتحوا على زوجي العربية وهو على الطريق"، من أجل سرقتهما وتنفيذ مخططهم المراد: " اللي كان متابعه في القالعة ده هو اللي جاب ناس وفضلوا ماشيين وراه من الوراق لحد كعابيش". تقص الزوجة الحكاية المؤلمة.

حاول "عبده" التشبث بالأموال التي جمعها من العقيقة "كان معاه فلوس ناس 90 ألف جنيه"، لكن إصرار اللصوص على سرقته، كتب نهايته المأساوية طعنًا بسلاح أبيض "سنجة"، بأن باغته أحدهم بطعنة نافذة في الصدر بعدما تمكنوا من شل حركته عقب نهب الأموال وتركوا، وحينما تدخل "أحمد " ـ ابن عم عبده ـ لاحقه اللصوص بطعنات متفرقة في الجسم لكنه نجا من الموت "أحمد ابن عمه مشي بالعربية وساب عبده يقاوم اللصوص". تحكي الزوجة في بث مباشر لمصراوي.

على قارعة الطريق ظل "عبده"، يكابد الموت، نتيجة طعنات وجروح خلف الأذن، بعد أن نجا من محاولة سرقة فلوس العقيقة التي كانت بحوزته، بجسده المنهك من الضرب دخل "أبو جنة" أحد العقار على أمل ألا يعثر عليه لصوص الطريق :"قفل باب العمارة وقعد ينزف".

خطة ماكرة دبرها "لصوص آخر الليل"، للاستيلاء على "نقطة جنة" من "عبد الصعيدي"، زعم أحدهما أنه مالك العقار ويريد أن ينقذه من بطش قطاعين الطرق، نقلوه على دراجة نارية "موتوسيكل"، وحين وصلوا إلى الدائري، كانت المفاجأة؛ اللصوص الذين لاحقوا كانوا في الانتظار، حينها استسلم "عبد الرحمن" لقدره، باغتوا بطعنة قاتلة في الصدر أوقعته قتيلا أمام "سوبر ماركت"، وتركوه ينزف بعدما نهبوا "نقطة العقيقة".

كانت "رنا" تنتظر أن تخلد "جنة" طفلتها في نومها حتى تنال قسطا من الراحة بعد عودتها من مراسم العقيقة، لكن ثمة اتصالات هاتفي عكر صفوها "لقيت حد بيرن بيقولى هاتى البطاقة بتاعه عبده وتعالوا".

تعرض "عبده" لسطو مسلح على الطريق، تقول شقيقه المجني عليه: "أحمد ابن عمي قال لنا تعالوا إحنا بنموت على الطريق" و لم يخبر ما جرى لهما، الأمر الذي أثار شكوك "ندى" ومن قبلها والدتها وزوجته، أن "عبده" حدث له مكروه خاصة عقب غلق هاتفه دون داع :"كان لسا بيرقص في القاعة وقال أنا جاي .. وبعدها لينا أحمد قال لنا أنا طلعت على القصر العيني بعده تعالوا هناك".

داخل مبنى الطوارئ في مستشفى القصر العيني،وفقت الأخت ووالدتها أمام غرفة العمليات يناجيان ربهما بأن "أبو جنة" لن يصيبه مكروه، لكن أصابهن الفزع حينما أخبرهما الطبيب أن المصاب فارق حياته متأثرًا بطعنة في الصدر "قالنا اخوكي جاي غرقان في دمه وشبه ميت"، على باب المشرحة جلست الأم التى كسي الوهن ملامحها تندب حظها العاثر على ضناها "عبده" وتبكي حسرة على حياة ابنته الرضيع "ملحقش يفرح ببنته .. اتقتل يوم ما احتفل بالعقيقة".

أسرة"عبده الصعيدي" تأمل في القصاص العادل من الجناة "محدش مستوعب اللي حصل ده كان لسا بيفرح بعقيقة ابنته.. لازم الناس دي تاخد إعدام في ميدان عام .. عشان يكونوا عبره .. قتلوا ورموا على الأرض وسرقوا فلوس العقيقة بتاع بنته..يتمونا قريب ..كان بيعول أسرتين".

بدورها؛ أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على 7 متهمين تورطوا في قتل "عبده" والشروع في قتل ابن عمه "أحمد الصعيدي"، النيابة العامة أحالت لصوص الليل إلى محكمة الجنايات التي حجزت الدعوى إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل للفصل في القضية بعدما سمعت مرافعة النيابة العامة والدفاع.