الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام وحرق منزل بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى خلاله شخص قيام أفراد من إحدى العائلات باقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسرقته وطرد زوجته وأبنائه بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى إشعال النيران بالمنزل، زاعمًا أن مركز شرطة فاقوس لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بالفحص الأمني الدقيق، تبيّن عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلاً وتم تحديد هوية الشخص القائم على بث الفيديو، وتبين أنه عامل يقيم حاليًا خارج البلاد.

وباستدعاء زوجته (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز)، أفادت بأنها تلقت اتصالًا من زوجها بتاريخ 4 الجاري، طلب منها خلاله الادعاء كذبًا بوقوع حريق بمنزلهما واتهام أبناء من إحدى العائلات بذلك، بسبب خلافات سابقة بينه وبينهم.

وأضافت أنها أشعلت النيران في بعض المخلفات (القمامة) أمام المنزل تنفيذًا لطلبه، ثم غادرت المكان قبل وصول قوات الشرطة، التي تمكنت من إخماد الحريق دون امتداده للمنزل. كما أقر شقيقه بأن المتهم دائم التعدي على أفراد عائلته، مؤكدًا أن ما ورد في الفيديو محض افتراء.