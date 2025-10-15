رصاصة في نص الليل أنهت حكاية قهوجي الطالبية

ليل هادئ في منطقة الطالبية كسره صوت طلق ناري في الشارع، تلاه صراخ واستغاثات من الأهالي. لحظات قليلة، وكانت سيارة الإسعاف تشق طريقها وسط الزحام، تحمل شابًا في الثلاثينات، مصابًا بطلق ناري في الرأس.

نُقل بسرعة إلى المستشفى، ودخل الأطباء في سباق مع الزمن لإنقاذه، لكن الإصابة كانت قاتلة وفارق الحياة قبل أن تشرق شمس اليوم التالي.

بلاغ عاجل وصل إلى اللواء هان شعراوي نائب مدير مباحث الجيزة بنشوب مشاجرة وووقوع قتيل. على الفور، تحركت فرق المباحث إلى موقع الحادث، وبدأت في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود.

لم تستغرق التحريات وقتًا طويلًا حتى تكشفت ملامح الواقعة. المجني عليه "قهوجي" في أحد المقاهي بالمنطقة، ودارت بينه وبين مجموعة من الأشخاص مشاجرة بسبب خلاف بسيط في البداية، لكن سرعان ما تحولت الكلمات إلى اشتباك، والاشتباك إلى دماء.

وسط الفوضى، أخرج أحد المتهمين سلاحًا ناريًا، وأطلق رصاصة أصابت القهوجي في رأسه مباشرة، ليسقط أرضًا وسط ذهول الجميع.

حاول الأهالي إسعافه، ونُقل للمستشفى، لكن القدر كان أسرع.

رجال المباحث بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب كثفوا جهودهم لتحديد هوية الجناة، وتم التوصل إلى أطراف المشاجرة في وقت قياسي، وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.