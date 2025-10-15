"حنين" تطلب خلع زوجها: "باع مكنة الشغل عشان لعبة مراهنات"

كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "حنين. م" دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد مرور عام واحد فقط على زواجها، معللةً طلبها بأن حياتها الزوجية تحوّلت إلى سلسلة من الإحباطات والمعاناة النفسية، بعدما فقد زوجها مصدر رزقه بسبب إدمانه على لعبة إلكترونية تُدعى "كونكر"، حتى أنه باع دراجته النارية، التي كانت وسيلته الأساسية للعمل، من أجل شراء أدوات داخل اللعبة "باع مكنة أكل عيشه عشان لعبة مراهنات".

وقالت "حنين" في دعواها التي حملت رقم 384 لسنة 2024: "تزوجت من زوجي بعد خطوبة دامت ثمانية أشهر، وكان يعمل حينها في توصيل الطلبات باستخدام دراجته النارية، أعجبت بجديته واجتهاده، وشعرت أنه الزوج الذي يمكن أن أُبني معه حياة مستقرة، لكن بعد الزواج، لاحظت أنه يقضي معظم وقته أمام شاشة الهاتف يلعب لعبة اسمها (كونكر)، حتى أصبح مهووسًا بها، وأهمل عمله ومسؤولياته المنزلية".

وأضافت: "في البداية ظننت أنها مجرد وسيلة للترفيه بعد يوم عمل شاق، لكن بمرور الوقت، تحوّلت إلى عادة يومية، ثم إلى إدمان كامل، أصبح يستيقظ متأخرًا، لا يذهب إلى عمله، ويقضي الساعات الطويلة في اللعب مع أصدقائه عبر الإنترنت، وحاولت مرارًا الحديث معه ونصحه، لكنه كان ينفعل ويغضب كلما ناقشته في هذا الأمر".

وتابعت الزوجة: "بلغت الأزمة ذروتها عندما اكتشفت أنه باع دراجته النارية، مصدر رزقه الوحيد، مقابل الحصول على مميزات وأدوات داخل اللعبة "عايز يلعب مراهنات" حينها أدركت أن حياتي الزوجية لم تعد تحتمل، وأن زوجي فقد الإحساس بالمسؤولية تمامًا، وأصبح يجلس في المنزل طوال اليوم بلا عمل، يطلب مني المال لتلبية احتياجاته الشخصية، وكأن الأدوار قد تغيرت".

وأكدت "حنين" أنها حاولت مساعدته وتقديم مقترحات للبحث عن عمل جديد، لكنه رفض كل المحاولات، واعتبر أن تلك الاقتراحات تُعيق "طموحه" في تحقيق أرباح من اللعبة، على حد قوله، مشيرة إلى أن العلاقة الزوجية فقدت معناها بعد غياب التفاهم والاحترام المتبادل.

واختتمت حديثها قائلة: "لم أعد أحتمل حياة بلا استقرار أو تقدير، ولا يمكنني الاستمرار مع رجل يفضّل العوالم الافتراضية على الواقع، لذلك، لجأت إلى القضاء طالبة الخلع، حتى أستعيد حياتي وكرامتي، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يُبت فيها حتى الآن".

