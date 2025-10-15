إعلان

الداخلية: استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوي الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع | فيديو وصور

كتب : أحمد أبو النجا

03:42 م 15/10/2025
    استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوي الإعاقة البصرية (4)
    استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوي الإعاقة البصرية (2)
    استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوي الإعاقة البصرية (3)

تضمنت الاحتفالات استقبال عدد من ذوي الإعاقة البصرية بأندية الشرطة، وتنظيم حفلات ترفيهية لهم، وتوزيع هدايا رمزية في أجواء إنسانية، تعكس حرص الوزارة على إدخال البهجة إلى نفوسهم. وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم البالغ لجهود وزارة الداخلية في دعمهم وتقديم الرعاية المتكاملة لهم.

في إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، وانطلاقًا من الدور الإنساني لوزارة الداخلية، وحرصها الدائم على دعم ورعاية ذوي الإعاقة، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال بـاليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء 2025.

كما شملت الفعاليات زيارات لمدارس المكفوفين، جرى خلالها توزيع الهدايا على الطلاب، ومن بينها العصا البيضاء التي ترمز إلى استقلالهم وقدرتهم على الاعتماد على أنفسهم في الحركة وتلبية احتياجاتهم. وأشاد الطلاب بالدعم والمساندة المعنوية المستمرة من جانب الوزارة.

وامتد احتفال وزارة الداخلية بذوي الإعاقة البصرية إلى تقديم خدمات مجانية لاستخراج الأوراق الثبوتية وجوازات السفر لهم، اعتبارًا من 15 أكتوبر ولمدة أسبوع كامل، وذلك استمرارًا للتيسيرات التي توفرها الوزارة لهم على مدار العام.

ولاقت تلك المبادرات مردودًا إيجابيًا واسعًا لدى المشاركين، الذين أعربوا عن امتنانهم لاهتمام وزارة الداخلية بالبعد الإنساني والاجتماعي، وحرصها على المشاركة المجتمعية الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية والإنسانية.

