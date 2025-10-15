كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، في إطار توجيهاتها المستمرة للارتقاء بمستوى السلامة على الطرق.

وأسفرت جهود الأجهزة المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 105,519 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.901 سائق مركبة، وتبين إيجابية 94 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 920 مخالفة متنوعة، وفحص 136 سائقًا تبين إيجابية 9 منهم لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 29 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 5 مركبات مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.