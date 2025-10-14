"أخد العربية وهرب".. سقوط لصّ سرق سيارة سيدة في الدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على شخص سرق سيارة سيدة بطريقة ماكرة بمنطقة الدقي، بعدما استغل تركها مفتاح السيارة داخلها أثناء نزولها لشراء بعض المستلزمات.

وكشفت التحريات أن السيدة تركت سيارتها في شارع جانبي، وما إن ابتعدت خطوات قليلة حتى فوجئت بأحد الأشخاص يقفز داخل السيارة وينطلق بها هاربًا من المكان بسرعة.

وبعد تكثيف جهود البحث والتحري، تمكنت وحدة مباحث الدقي من تحديد هوية المتهم، وإعداد كمين أمني محكم أسفر عن ضبطه واستعادة السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.