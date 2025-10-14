استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لمناقشة عددًا من الملفات والموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة.

وتضمن برنامج الزيارة اصطحاب رئيس الهيئة للمحافظ في جولة تفقدية شملت زيارة قاعتي المجلس الأعلى ومركز الدراسات القضائية والتدريب، للاطلاع على المنظومة الرقمية والتدريبية التي تقدمها الهيئة.

وأشاد رئيس الهيئة بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ الإسكندرية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط الهيئة بمحافظة الإسكندرية، واستعداد الهيئة التام لتقديم أوجه الدعم والاستشارات القانونية للمحافظة، بما يضمن حوكمة العمل ويسرع من وتيرة إنجاز المشروعات التنموية والخدمية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

وأعرب الفريق أحمد خالد عن تقديره لدور هيئة قضايا الدولة كشريك أساسي في دعم العمل الحكومي، مثمنًا مستوى التعاون المتميز مع الهيئة، ومؤكدًا على حرص محافظة الإسكندرية على تعزيز هذا التعاون في كل المجالات القانونية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء من جانب قضايا الدولة: المستشار شريف زوين نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة أمين عام الموازنة، والمستشار أحمد خليل نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة أبنية الهيئة والتعاقدات، والمستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى للهيئة، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، والمستشار محمد عامر نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون المقرات.

اقرأ أيضًا:

