ضبط 1312 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب : علاء عمران

12:30 م 14/10/2025

ارتداء الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1312 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة حفاظًا على سلامتهم، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالسير داخل الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنبًا للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

