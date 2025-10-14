إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو استغاثة سيدة من طردها من مسكنها بالبساتين

كتب : علاء عمران

12:22 م 14/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب– علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة من قيام مالكة العقار بطردها وأبنائها من مسكنهم بمنطقة البساتين في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الفحص الأمني كشف أن السيدة قامت بتصوير ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة الحصول على مساعدة مادية ووحدة سكنية بديلة، وذلك عقب انتهاء مدة الإيجار الخاصة بالشقة محل إقامتها، وخشيتها من مطالبة مالكة العقار بإخلائها.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

