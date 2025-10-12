ضبط سائق تاكسي استغل الزحام لجمع أموال إضافية بالبحيرة

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تحايل سائق سيارة "أجرة" على الركاب من خلال إنزالهم فى غير الأماكن المخصصة ليتحصل منهم على رسوم إضافية بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق "لا يحمل رخصة قيادة" مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.