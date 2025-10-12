تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية "خلية الظاهر" لـ15 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 2698 لسنة 2025 جنايات الظاهر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظاهر"، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووفقًا لأمر الإحالة، تولّى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2019 حتى 3 أغسطس 2023، وكان هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة للمواطنين.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الثامن تهمة تمويل الإرهاب، فيما وُجهت إلى المتهمين من الرابع حتى الثامن تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام، وإلى المتهمين من التاسع حتى الأخير تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية.