قرار جديد من القضاء بشأن دعوى تطالب ببطلان عمومية الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، إلى جلسة 19 أكتوبر، للاطلاع على المستندات المقدمة من جانب مقيم الطعن.

وطالب الطعن، الذي حمل رقم 149 لسنة 80 ق، والمقام ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة، لعدم صحة الانعقاد، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار اعتماد تلك التعديلات.

وأشار مقيم الطعن إلى أنه رغم عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (10) من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد تم الإعلان عن صحة الانعقاد واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا لأحكام القانون.

وأكد صاحب الدعوى، خلال مرافعته، أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية العمومية وما ترتب عليها من إجراءات ونتائج، خاصة بعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد استنادًا إلى تلك التعديلات.