مشاجرة بالجيزة تتصدر مواقع التواصل.. الأمن يضبط المتورطين | فيديو

كتب : علاء عمران

04:41 م 11/10/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي على أخرى بالسب بألفاظ خادشة للحياء.
تبين بالفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد القائم على تصوير الفيديو (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة). وباستدعائها، أكدت تعرضها للضرر من شقيقها وزوجته، الظاهرين في المقطع، بسبب خلافات مالية بينهم.
تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مشاجرة بالجيزة ضبط المتورطين

