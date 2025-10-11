إعلان

الفلوس ولّعتها.. 3 أشخاص يعتدون على تاجر ملابس داخل محله بأسوان | فيديو

كتب : علاء عمران

12:54 م 11/10/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يشكو من تعرضه للاعتداء بالضرب داخل محل يمتلكه بمحافظة أسوان.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، تلقى مركز شرطة إدفو بلاغًا من صاحب الحساب، مالك محل ملابس، يفيد بتعدي ثلاثة أشخاص عليه بالسب والضرب أثناء وجوده داخل المحل، إثر مشادة كلامية بينه وبين زوجة أحدهم بسبب خلاف مالي بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وزارة الداخلية محافظة أسوان النيابة العامة

