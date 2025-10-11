أرباح من "القنوات المشفرة".. سقوط تاجر الريسيفرات المحظورة بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لبيعه أجهزة "ريسيفر" مخصصة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهم بإدارة محل بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، لبيع أجهزة ريسيفر معدة لفك الشفرات وغير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المحل وضبط المدير المسؤول، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة محمّل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، وعدد من القطع المستخدمة في توصيل الأجهزة بالإنترنت.

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المحل لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.