كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على عامل في اتهامه بقتل متشرد بـ"حجر" دون قصد بالحبس لمدة عام مع الشغل، بسبب محاولة المجني عليه التهجم على شقيقة المتهم أثناء تواجدها في المنزل بمفردها.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل فاروق إسماعيل، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد وأحمد عبد العاطي الشافعي، وبحضور وكيل النائب العام هاني ماجد السعيد، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف.

وجاء في الحيثيات أنه حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى كافة وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المجني عليه "محمد ح" منذ انفصاله عن زوجته أقام في شارع بالجيزة، واتخذ من سطح منزل عائلة المتهم مبيتًا.

وتابعت الحيثيات أن المجني عليه كان يضع فراشه لينام على السلم ما بين آخر دور والسطح، حيث تركه المتهم وأهله ينام بذلك المكان عطفًا على حالته وعدم وجود مأوى له، فضلًا عن تقديم الطعام والملبس له بين فترة وأخرى.

وأضافت الحيثيات أنه خلال تلك الفترة التي كان فيها المجني عليه شريدًا، دأب على تعاطي المواد المخدرة، تاركًا ابنته لأمها تربيها وترعاها، وفي يوم الواقعة صعد المجني عليه المنزل وطرق باب الشقة محل إقامة شقيقة المتهم أثناء وجودها بمفردها، ففتحت فوجدته في وجهها، وتهجم عليها محاولًا الدخول إلى الشقة، وفر هاربًا بعد صراخها.

وأبلغت الأخت شقيقها المتهم، فأخذ فراش المجني عليه وألقاه بالشارع في غير وجود المجني عليه، وما أن عاد الأخير لمنزل عائلة المتهم ووجد فراشه ملقى بالشارع، نشبت بينهما مشادة وفرق الأهالي بينهما.

واستطردت الحيثيات أن المتهم والمجني عليه تراشقا بالحجارة قاصدًا كل منهما ضرب الآخر، إلى أن أصاب حجر ألقاه المتهم مقدمة رأس المجني عليه فجرح ونزف دمًا، ما دفع المتهم للاعتذار وسمح له بالعودة للمبيت أعلى المنزل.

وبعد أسبوعين من الواقعة، توفي المجني عليه متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة إثر إصابته بحجر في رأسه.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة "تامر س" بالحبس مع الشغل لمدة عام وإلزامه المصاريف الجنائية.