إعلان

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة نصر أكتوبر

كتب : علاء عمران

12:06 م 01/10/2025

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح ارشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-علاء عمران:

منحت وزارة الداخلية النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، في إطار حرصها على تعزيز الروابط الأسرية ودعم النزلاء نفسيًا خلال المناسبات الوطنية.

وحددت الوزارة فترة الزيارة الاستثنائية من يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 حتى الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، على أن تكون الزيارة لمرة واحدة فقط ولا تُحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج وزارة الداخلية القائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تستهدف الإصلاح وإعادة التأهيل، إلى جانب توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية كرى نصر أكتوبر المجيد يارة استثنائية لداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
سعر الذهب يقفز لأعلى قمة تاريخية بمنتصف تعاملات الأربعاء
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة