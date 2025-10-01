زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة نصر أكتوبر

كتب-علاء عمران:

منحت وزارة الداخلية النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، في إطار حرصها على تعزيز الروابط الأسرية ودعم النزلاء نفسيًا خلال المناسبات الوطنية.

وحددت الوزارة فترة الزيارة الاستثنائية من يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 حتى الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، على أن تكون الزيارة لمرة واحدة فقط ولا تُحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج وزارة الداخلية القائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تستهدف الإصلاح وإعادة التأهيل، إلى جانب توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.