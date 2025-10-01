6 مصابين في انقلاب ميكروباص على محور الضبعة

كتب-علاء عمران:

أُصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق محور الضبعة الصحراوي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، حيث تحركت على الفور سيارات الإسعاف والونش المروري للتعامل مع الموقف ورفع آثار الحادث.

وأظهرت التحريات أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما تسبب في انقلاب المركبة على الطريق وإصابة ركابها.

