حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والسلاح في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمكافحة تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث استهدفت مديريتا أمن أسوان ودمياط بالتعاون مع قطاع الأمن العام العديد من المناطق المشتبه فيها.

أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات في كل من أسوان ودمياط.

في أسوان، تمكنت القوات من ضبط أكثر من 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من الهيروين والشابو، بحوزة ثلاثة متهمين، اثنان منهم لهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ 665 حكمًا قضائيًا.

أما في دمياط، فقد تم ضبط 7 كيلو جرامات من الحشيش، 7 كيلو جرامات من البانجو، 11 كيلو جرامًا من الهيدرو، وكمية من الهيروين، إلى جانب ضبط فردين محليين وطلقات نارية بحوزة ثلاثة متهمين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة.