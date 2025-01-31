الداخلية تكشف حقيقة اقتحام منزل والاعتداء على أسرة بالمنوفية

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زعم خلاله أحد الأشخاص مُقيم بالمنوفية قيام قوة أمنية من مركز شرطة أشمون باقتحام منزل أسرته وتحطيم محتوياته والتعدي على أفراد أسرته والقبض على شقيقه وتلفيق تهمة الاتجار بالمواد المخدرة له.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 20/ الجاري وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمركز شرطة أشمون تفيد قيام عاطل – مقيم بدائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 54 لفافة من مخدر الهيروين، و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار الشرعية والقانون.

باستدعاء "ناشر مقطع الفيديو" و بمواجهته أقر بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.