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ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالقاهرة

03:05 م الجمعة 31 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بالتنقيب عن الآثار داخل شقة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر في الشقة على حفرة بقطر متر وعمق 6 أمتار.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة كما هو موضح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.


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