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قُدرت بـ 7 ملايين.. إحباط عمليات اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

02:57 م الجمعة 31 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران :

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.


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وزارة الداخلية النقد الأجنبي جرائم الأموال العامة
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