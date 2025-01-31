إعلان

ضبط 435 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة

11:48 ص الجمعة 31 يناير 2025

ضبط 435 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 435 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما دعت سائقي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عدم ارتداء الخوذة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

إعلان

إعلان

وفود شعبية تصل معبر رفح لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين - فيديو
النار أكلت المكان.. حريق موقع بناء السفن في السويس (تغطية خاصة)
لماذا ترامب غبي سياسيًا؟
أول رد من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين
ليس اغتيالا.. كيف استشهد محمد الضيف و6 من قادة الحركة؟.. حماس تكشف
4 أوراق في يد مصر لمواجهة ضغط ترامب وإجهاض "تهجير غزة"