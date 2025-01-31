ضبط 435 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 435 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما دعت سائقي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.