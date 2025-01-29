إعلان

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة سكنية في حلوان

10:12 م الأربعاء 29 يناير 2025

حريق شقة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

يجري خبراء المعمل الجنائي بالقاهرة، معاينة تصويرية لموقع حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، لكشف ملابسات وأسباب اشتعال النيران وتقييم قيمة الخسائر.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بشقة داخل عقار مكون من 5 طوابق بالعزية القبلية في حلوان.

تم إخماد الحريق بالعزبة القبلية بحلوان، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة حريق شقة سكنية خبراء المعمل الجنائي بالقاهرة حريق شقة بالعزبة القبلية بحلوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
13 مليون جنيه.. قرار قضائي جديد بشأن رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

إعلان

إعلان

سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين