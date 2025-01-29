المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة سكنية في حلوان

كتب- محمود الشوربجي:

يجري خبراء المعمل الجنائي بالقاهرة، معاينة تصويرية لموقع حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، لكشف ملابسات وأسباب اشتعال النيران وتقييم قيمة الخسائر.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بشقة داخل عقار مكون من 5 طوابق بالعزية القبلية في حلوان.

تم إخماد الحريق بالعزبة القبلية بحلوان، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.