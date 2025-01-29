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حملات رقابية لضبط الأسعار.. الداخلية تضبط 18 طن دقيق مدعم

11:10 ص الأربعاء 29 يناير 2025

دقيق

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية. وأسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 18 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار أعلى من المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

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