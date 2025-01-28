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نادي مستشاري النيابة الإدارية: دعم كامل للدولة لحفظ الأمن القومي المصري

12:20 م الثلاثاء 28 يناير 2025

نادي مستشاري النيابة الإدارية

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كتب- أحمد أبوالنجا:

أعرب نادي مستشاري النيابة الإدارية، عن دعمه الكامل للثوابت السياسية بشأن القضية الفلسطينية العادلة.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكد النادي رفضه القاطع للمطامع الاستيطانية ومحاولات المساس بالأراضي الفلسطينية، سواء بالاستيطان أو التهجير القسري لأصحابها.

وشدد البيان على الدعم الكامل للدولة المصرية في سياستها المحورية تجاه القضايا العالمية والإقليمية، بما يسهم في حفظ مقدرات الأمن القومي المصري والعربي، واختتم البيان بالدعاء: "حفظ الله مصر وشعبها وكل مؤسساتها."

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