تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 63 متهما في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

تفاصيل التحقيقات لـ63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، التي تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات والإضرار بالوحدة الوطنية.