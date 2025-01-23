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"الكراسي كلها دم".. 3 جثث و10 مصابين في حادث الأوسطي المروع

04:42 م الخميس 23 يناير 2025
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    حادث تريلا وميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
  • عرض 4 صورة
    حادث تريلا وميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
  • عرض 4 صورة
    حادث تريلا وميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
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كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الأوسطي حادثًا مروعًا راح ضحيته 3 أشخاص فيما أصيب 10 آخرون اليوم الخميس.

مأمور قسم شرطة البدرشين تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا بجوار محطة وقود.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة نلق ثقيل "تريلا" وميكروباص وسقوط التريلا أسفل طريق المريوطية.

أسفر عن الحادث 3 حالات وفاة و10 مصابين نقلوا إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب حطام السيارتين نهر الطريق.

حادث مروع حادث الأوسطي الجيزة البدرشين المرور النجدة
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