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القبض على متهم بسرقة سيارة سيدة بحلوان

05:26 م الجمعة 17 يناير 2025

المتهم

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على عامل بمغسلة سيارات متهمًا بسرقة سيارة سيدة بحلوان.

إدارة الرصد تابعت ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشان واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات، وتبين بالفحص أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من سيدة بسرقة سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم.

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بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمغسلة سيارات وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وبحوزته السيارة المستولى عليها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانون.

سرقة سرقة سيارة حلوان أمن القاهرة
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