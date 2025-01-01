انتحل صفة مأذون.. حبس مسجل خطر 4 أيام في النزهة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالنزهة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة مأذون والتزوير في المحررات الرسمية بالنزهة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة عما إذا كان المتهم حرر عقود زواج لآخرين من عدمه.

كان قد ألقي القبض على المتهم، بعد ورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها ممارسة مسجل جنائي، نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية ووثائق الزواج والطلاق، الشهادات الصحية عن طريق انتحال صفة مأذون، وإنشاء مكتب بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستفادة المادية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران مزورة، أكلاشيه لافتة إعلانية، و2 هاتف محمول وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.