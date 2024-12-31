خال العيال ولّع في أبوهم.. قرار قضائي بشأن المتهمين بإحراق شخص بالمرج

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص حرقًا في المرج، بسبب خلافات بين المجني عليه وزوجته، شقيقة المتهم الأول، لجلسة 24 فبراير.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20837 لسنة 2022 جنايات المرج أن المتهمين "جمعان حسن" و"أحمد سيد"، بدائرة قسم شرطة المرج، قتلا المجني عليه "محمد أبو الحمد" عمدًا مع سبق الإصرار. وبيّتا النية وعقدا العزم على ذلك إثر خلافات زوجية بين المتهم الأول وشقيقة المجني عليه.

وتابع أمر الإحالة أنهما أعدّا لهذا الغرض مادة تساعد على الاشتعال، وتوجّها إلى المكان الذي أيقنا مسبقًا وجوده فيه. قام المتهم الأول بسكب مادة معجلة للاشتعال عليه وأضرم به النيران، بينما تواجد المتهم الثاني في مسرح الجريمة لتشجيعه وتقوية عزيمته وتمكينه من الهرب، قاصدين من ذلك إزهاق روحه. وقد توفي المجني عليه متأثرًا بإصاباته كما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا أداة تُستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وهي مادة معجلة للاشتعال، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.