بطولة وسط النيران.. إصابة 3 شرطيين في حريق شقة بحلوان

كتب - محمد شعبان:

لحظات صعبة عاشها رجال الدفاع المدني وسط جحيم شقة بعقار مواجه لنادي حلوان جنوب القاهرة، مساء الثلاثاء.

البداية تعود إلى تلقي مأمور القسم إخطار من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 41 بشارع لطيف.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء الجنوب بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش القطاع.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق السادس، وواجه رجال الإطفاء صعوبات بالغة في دخول الوحدة السكنية لإنقاذ قاطنيها وتقليل حجم الخسائر المادية.

أسفر الحريق عن إصابة 3 شرطيين من قوة الحماية المدنية باختناق وخضعوا للإسعافات الأولية بموقع الحريق وتمام الإخماد مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.