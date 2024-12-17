النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى المملكة العربية السعودية

كتب- محمد الصاوي:

قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بجولة بمدينة الرياض، وزيارة الحي المالي KAFD، ومحطة المترو المخصصة له، وذلك في ضوء حرص النيابة العامة على التعاون القضائي الدولي، وعلى هامش زيارة النائب العام إلى المملكة العربية السعودية؛ لحضور فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم العرب.

وقد استقل النائب العام والوفد المرافق، مترو الرياض من محطة STC إلى محطة المركز المالي KAFD، حيث شرح المسئولون عن مشروع قطار الرياض للنائب العام ومرافقيه الخطوات التي تمت حتى تشغيل المترو، والخطوط التي يصل إليها ومساراتها.

وأشاد النائب العام بروعة وجمال تصميم محطة المركز المالي، مهنئًا الشعب السعودي الشقيق بافتتاح هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم. وفي نهاية الزيارة تمنى النائب العام للشعب الشقيق دوام التقدم والازدهار.